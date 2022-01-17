«АВИТЕК» выступил партнером турнира «Молодые решения»

Турнир по решению кейсов был организован Министерством спорта и молодежной политики Кировской области. Цель соревнований - создать условия для прохождения стажировки и трудоустройства будущих выпускников учебных заведений.

Команда Iнова решала кейс предприятия АО «ВМП «АВИТЕК» по теме «Технология машиностроения». В течение четырех часов команда разрабатывала решения и презентовала их представителям работодателя. По результатам презентации и наибольшему количеству набранных баллов победителем стал студент ВятГУ Роман Шпенглер. Он, как и все участники турнира, был награжден дипломами и сувенирной продукцией предприятия.