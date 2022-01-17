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43 минуты назад

«АВИТЕК» выступил партнером турнира «Молодые решения»

Турнир по решению кейсов был организован Министерством спорта и молодежной политики Кировской области. Цель соревнований - создать условия для прохождения стажировки и трудоустройства будущих выпускников учебных заведений.

«АВИТЕК» выступил партнером турнира «Молодые решения»
Фото: ПервоисточникПервоисточник

Работодателей на турнире представляли «АВИТЕК», «Дороничи», «Сбербанк» и Областной Дворец молодежи.

Команда Iнова решала кейс предприятия АО «ВМП «АВИТЕК» по теме «Технология машиностроения». В течение четырех часов команда разрабатывала решения и презентовала их представителям работодателя. По результатам презентации и наибольшему количеству набранных баллов победителем стал студент ВятГУ Роман Шпенглер. Он, как и все участники турнира, был награжден дипломами и сувенирной продукцией предприятия.

Теннис,ВМП "Авитек",Минспорта,Сбербанк России,
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