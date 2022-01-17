Первой ракетке мира Новаку Джоковичу из-за депортации запрещен въезд в Австралию в течение трех лет. Как сообщает Daily Mail, об этом заявила министр внутренних дел страны Карен Эндрюс.

Как объяснила чиновница, министр по делам иммиграции Алекс Хоук использовал дискреционные полномочия для аннулирования визы Джоковича и его депортации, в связи с чем на 34-летнего серба автоматически наложен трехлетний запрет на въезд в страну. Кроме того, суд не отменил данное решение, с чем оно вступило в силу.

При этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул, что «при правильных условиях у человека будет возможность вернуться раньше трехлетнего периода». Что именно поможет Джоковичу «скостить срок» политик не уточнил.

Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации.