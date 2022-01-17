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1 час назад

Джоковичу запретили въезд в Австралию на три года

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу из-за депортации запрещен въезд в Австралию в течение трех лет. Как сообщает Daily Mail, об этом заявила министр внутренних дел страны Карен Эндрюс.

Как объяснила чиновница, министр по делам иммиграции Алекс Хоук использовал дискреционные полномочия для аннулирования визы Джоковича и его депортации, в связи с чем на 34-летнего серба автоматически наложен трехлетний запрет на въезд в страну. Кроме того, суд не отменил данное решение, с чем оно вступило в силу.

При этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул, что «при правильных условиях у человека будет возможность вернуться раньше трехлетнего периода». Что именно поможет Джоковичу «скостить срок» политик не уточнил.

«Почему вы над ним издеваетесь?» Джокович задержан в Австралии

Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации.

10 января суд удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания. Однако позднее его снова задержали, а 14 января повторно аннулировали визу.

Теннис,Видео,Скотт Моррисон,Новак Джокович,
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