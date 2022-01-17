Джоковичу предрекли судьбу Шараповой

«Вопрос в пользу Джоковича не решился, но вспомните, как выпала из теннисной жизни Шарапова. Как она ни старалась реабилитироваться после обвинений в том, что 10 лет назад она принимала какой-то мельдоний, а потом выяснилось, что это отрава, которая помогает ей быть первой ракеткой мира, она все же не сумела восстановиться после дисквалификации. Это очень трудно, сегодня молодые ребята очень здорово играют», - привел пример Камельзон.