Джоковичу предрекли судьбу Шараповой

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал депортацию первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии. Он предположил, что спортсмена может ждать судьба Марии Шараповой, сообщает «Газета.ру».
Напомним, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу запретили играть на Australian Open, а также аннулировали визу из-за медотвода от вакцинации против коронавируса и несоответствия ряда документов и показаний, которые спортсмен дал в суде.
По мнению Камельзона, это может стать ударом для Джоковича, после которого он может не оправиться, как когда-то не смогла вернуться на прежний уровень после дисквалификации россиянка Мария Шарапова.
«Думаю, что с Джоковичем можно было поработать, должно было быть меньше амбиций. Не говорю, что Джокович прав, потому что у всех права одинаковые. Значит, его команда достаточно неудачно сработала — но не мне критиковать, поскольку я с его командой никогда не сталкивался. И он с этой командой стал первой ракеткой мира», - рассказал тренер.
Он также отметил, что, несмотря на симпатии профессиональные и человеческие к россиянину Даниилу Медведеву, очень сожалеет, что Джокович не сыграет в Австралии.
«Вопрос в пользу Джоковича не решился, но вспомните, как выпала из теннисной жизни Шарапова. Как она ни старалась реабилитироваться после обвинений в том, что 10 лет назад она принимала какой-то мельдоний, а потом выяснилось, что это отрава, которая помогает ей быть первой ракеткой мира, она все же не сумела восстановиться после дисквалификации. Это очень трудно, сегодня молодые ребята очень здорово играют», - привел пример Камельзон.
Ранее в Австралии приняли решение о депортации Новака Джоковича из страны и запрете на въезд в страну спортсмену на 3 года.