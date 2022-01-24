70-й номер мирового рейтинга едва не довёл Даниила Медведева до нервного срыва.

Посеянный под вторым номером на Australian Open – 2022 Даниил Медведев с большим трудом преодолел сопротивление 70-й ракетки мира американца Максима Кресси в четвёртом круге первого в году турнира «Большого Шлема. 25-летнему россиянину пришлось провести на корте 3,5 часа, чтобы оформить трудовую победу – 6:2, 7:6, 6:7, 7:5.

Медведев шестой раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее он трижды делал это на US Open (в прошлом году выиграл титул) и по разу на «Ролан Гаррос» (2021) и Australian Open (в прошлом году вышел в финал). Однако в ходе матча с проводившем лучший турнир в своей карьере на мэйджорах 24-летним американцем Даниилу пришлось очень сильно постараться.

«В такой теннис в туре не играют», — сказал Медведев уже после завершения матча об игре американского теннисиста.

Уроженец Парижа действительно действует в абсолютно нехарактерной манере для современного поколения – в 95% случаях в игре на своей подаче Кресси постоянно летел к сетке. При любой возможности. За весь матч у сетки Кресси оказался невероятные 135 раз! С такой манерой Медведев удачно справлялся на протяжении двух сетов, но в какой-то момент игра начала уходить из-под контроля Даниила.

В ходе третьего сета чемпион US Open столкнулся с небольшими проблемами со здоровьем и вынужденно взял медицинский перерыв. Физио массировал ему зону в районе поясницы и правой ягодицы. Примечательно, что спустя через четыре гейма аналогичный же перерыв взял и Кресси, которому оказывали точно такую же помощь. Судьба партии, как и во втором сете, решилась на тай-брейке, но в этот раз сильнее преуспел Кресси.

После чего Медведев и начал впервые на этом турнире выходить из себя. Даже во время игры против местного любимца Ника Кирьоса Медведев проявил завидное самообладание и удержал контроль над собой. Но сегодня Даниил начал кричать на корте, пытаясь додавить упорного американца. После матча Медведев рассказал, что таким образом он хотел заставить американца думать не об игре, а том, что кричит на корте Даниил.

«Это так скучно», — сказал Медведев в самом начале четвёртой партии о манере игры американца. А через ещё несколько минут Даниил и вовсе разразился гневной тирадой.

«Просто невероятно, как ему везёт. Я за всю свою жизнь никогда такого не видел!», — выкрикнул Медведев в одном из геймов в четвёртом сете, когда Кресси удачно подал со второй подачи, отыграв брейк-пойнт.

С брейк-поинтами у Даниила вообще долгое время упорно не складывались отношения в четвёртом сете. Американский теннисист сумел восемь раз спасти свою подачу, в том числе и благодаря ошибкам Медведева. Когда после приёма россиянина мяч угодил в трос и остался на его половине сетки Даниил снова проявил эмоции. «Невероятно. Просто самый несчастливый день в моей жизни!». К счастью для себя и своих поклонников, с девятой попытки Медведев всё-таки оформил вожделенный брейк, после чего на своей подаче уверенно поставил точку в этом матче.

«То, что он делал, он делал хорошо. Не знаю, кто в туре играет в такой теннис. Мне кажется, никто не любит такие вещи. После двух сетов я говорил себе, что у меня всё хорошо и я всё контролирую, но нужно сделать ещё один брейк. А я проиграл третью партию на тай-брейке. Дальше у меня было восемь брейк-поинтов, и я должен был делать брейк раньше. Я говорил себе: «Комон, что нужно делать на брейк-пойнте? Ну сделай что-нибудь». Он играл хорошо, но в итоге я справился. Не хотел праздновать брейк, потому что надо было закончить.

Мои слова в ходе матча? Честно говоря, я согласен, что это был хороший матч. Но в его ходе я немного сошёл с ума. Немного переборщил. И я даже начал делать, как один человек – не хочу называть фамилию. Просто говорил в воздух, чтобы немного на него надавить. Вдруг он начнет думать: «Чего это Медведев там несёт?» – и начнёт ошибаться. Понятно, что я недоволен тем, что я говорил. Но самое главное, что я продолжал бороться», — сказал Медведев сразу после завершения матча о победе и своих эмоциях во время встречи.

Крайне нетипичная для современного тенниса манера игры Кресси не могла остаться незамеченной и ведущими мировыми экспертами.

«Кресси забрал мяч с ракетки Медведева и постоянно шёл вперёд. И Даниилу пришлось непросто», — сказал известный в прошлом британский теннисист Тим Хэнмен.

«Я не могу поверить, что увидел игру serve&volley здесь, на Australian Open! Такие действия Кресси были обычным явлением для тех времён, когда играл я. Но сейчас он выглядел как динозавр! Поэтому Даниил и испытал такие проблемы. Кресси относится к тому типу игроков, когда ты смотришь на сетку турнира и понимаешь, что не хочешь с ним играть. Как правильно заметил Тим, Кресси забрал мяч с ракетки Медведева и не давал россиянину того ритма, который был ему нужен. Я прекрасно понимаю Медведева», — добавил семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой.

«Я помню времена, когда сам играл против Макинроя, Эдберга, Беккера. И такую игру мы видели всё время. Но сейчас такой теннис увидеть невозможно. Ты не знаешь, где нужно располагаться на приёме, как нужно играть. И это бесит», — сказал семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер.

В четвертьфинале Australian Open – 2022 Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, которого обыграл в полуфинале US Open и разгромил на ATP Cup. Этот матч состоится 25 января.