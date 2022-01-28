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1 час назад

«Смотри на меня!» Медведев сорвался и оскорбил судью матча с Циципасом из-за подсказок отца соперника

Российский теннисист Даниил Медведев накричал на судью во время полуфинального матча Australian Open против Стефаноса Циципаса.

Россиянин был возмущен тем, что Циципасу постоянно подсказывает с трибуны его отец.

«Его отец говорит после каждого розыгрыша. Ты что, тупой? Его отец говорит после каждого розыгрыша! Его отец говорит после каждого розыгрыша! Ты ответишь мне на вопрос? Можете ответить на мой вопрос, пожалуйста? Его отцу можно постоянно говорить? Господи, ты просто ужасен! Как можно быть настолько ужасным судьей в полуфинале турнира «Большого шлема»? Смотри на меня, я говорю с тобой! Чего я хочу? Я хочу, чтобы его предупредили, потому что его отец постоянно подсказывает ему!» — сказал Медведев во время паузы во втором сете при счете 4:5 в пользу Циципаса.

Медведев проиграл сет со счетом 4:6, после чего обратился к судье с фразой: «В следующий раз предупреждай его. Если ты не дашь ему предупреждение, то ты... Как бы это сказать — маленькая кошка». Россиянин общался с судьей на английском и назвал его «small cat», однако в английском языке есть другое обозначение слова «кошка» — «pussy», которое может иметь оскорбительный смысл.

Медведев объяснил эпичную победу над канадцем на AO

Победитель матча Медведев — Циципас встретится в финале с испанцем Рафаэлем Надалем.

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