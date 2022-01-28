Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв грека Стефаноса Циципаса. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев одержал победу над Циципасом со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.
В финале Australian Open Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Финал пройдет в воскресенье, 30 января.
Надаль ранее в четырех сетах победил Маттео Берреттини.
СМИ писали, что у Медведева есть шанс стать первым мужчиной в Открытой эре (отсчет ведется с 1968 года), который два своих первых «Больших шлема» выиграет на двух турнирах подряд.
Ранее российский теннисист выиграл US Open.