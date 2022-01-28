Российский теннисист Данил Медведев накричал на судью во время полуфинального матча Australian Open против Стефаноса Циципаса. Как сообщает Sports.ru, спортсмен проигрывал сет со счетом 4:6 и был недоволен, что его оппоненту все время с трибуны подсказывает его отец.
Медведев назвал судью тупым и спросил у него, почему каждый розыгрыш Циципасу подсказывают. Отметим, что в результате матч продолжился и Медведев одержал победу со счетом 3:1 и вышел в финал турнира.
«Его отец говорит после каждого розыгрыша. Ты что, тупой? Его отец говорит после каждого розыгрыша! Его отец говорит после каждого розыгрыша! Ты ответишь мне на вопрос? Можете ответить на мой вопрос, пожалуйста? Его отцу можно постоянно говорить? Господи, ты просто ужасен! Как можно быть настолько ужасным судьей в полуфинале турнира «Большого шлема»? Смотри на меня, я говорю с тобой! Чего я хочу? Я хочу, чтобы его предупредили, потому что его отец постоянно подсказывает ему!» — сказал Медведев во время паузы во втором сете при счете 4:5 в пользу Циципаса.
Напомним, что ранее австралийский журналист Алекс Конрад назвал Медведева главным злодеем мирового тенниса, напомнив, что и на прошлых турнирах он позволял себе гневные комментарии в адрес судей. При этом подобный антигерой «крайне необходим современному теннису», заявил журналист.
Финал Australia Open состоится 30 января. В ней Медведев встретился с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.