«Его отец говорит после каждого розыгрыша. Ты что, тупой? Его отец говорит после каждого розыгрыша! Его отец говорит после каждого розыгрыша! Ты ответишь мне на вопрос? Можете ответить на мой вопрос, пожалуйста? Его отцу можно постоянно говорить? Господи, ты просто ужасен! Как можно быть настолько ужасным судьей в полуфинале турнира «Большого шлема»? Смотри на меня, я говорю с тобой! Чего я хочу? Я хочу, чтобы его предупредили, потому что его отец постоянно подсказывает ему!» — сказал Медведев во время паузы во втором сете при счете 4:5 в пользу Циципаса.