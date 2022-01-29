Медведев раскритиковал Надаля

«Ну, мы все знаем, каков характер Рафы в жизни. Не знаю, следует ли мне так говорить, но он, знаете, будто бы идеальный человек, он никогда…. Когда у него спрашивают, почему он никогда не разбивает ракетки, он всё время рассказывает, как дядя Тони его в детстве воспитывал.