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2 часа назад

Медведева оштрафовали за грубость в адрес судьи на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 12 тысяч долларов за скандал, устроенный им в полуфинале Australian Open. Об этом сообщил в Twitter журналист Бен Ротенберг, опубликовавший официальные протоколы турнира.

Медведева оштрафовали за грубость в адрес судьи на Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За неспортивное поведение российский теннисист получил два штрафа общей суммой в 12 тысяч долларов. Во время матча с греком Стефаносом Циципасом россиянин поругался с судьей. Теннисиста взбесило, что арбитр не делал замечания сопернику за постоянное общение с отцом.

«Ты тупой?» - прокричал Медведев судье на английском языке.

Штрафы на турнире также получили канадский теннисист Денис Шаповалов (15 тысяч долларов) и грек Стефанос Циципас (13 тысяч).

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о предстоящем финале Australian Open против россиянина Даниила Медведева.

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