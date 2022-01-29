Медведева оштрафовали за грубость в адрес судьи на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 12 тысяч долларов за скандал, устроенный им в полуфинале Australian Open. Об этом сообщил в Twitter журналист Бен Ротенберг, опубликовавший официальные протоколы турнира.
За неспортивное поведение российский теннисист получил два штрафа общей суммой в 12 тысяч долларов. Во время матча с греком Стефаносом Циципасом россиянин поругался с судьей. Теннисиста взбесило, что арбитр не делал замечания сопернику за постоянное общение с отцом.
«Ты тупой?» - прокричал Медведев судье на английском языке.
Штрафы на турнире также получили канадский теннисист Денис Шаповалов (15 тысяч долларов) и грек Стефанос Циципас (13 тысяч).
Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о предстоящем финале Australian Open против россиянина Даниила Медведева.