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1 час назад

Первая ракетка мира Эшли Барти выиграла Australian Open — 2022

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Австралии – 2022. Это третья победа австралийки на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

Первая ракетка мира Эшли Барти выиграла Australian Open — 2022
Фото: ReutersReuters

В решающем матче Australian Open – 2022 Барти (1) в двух сетах обыграла представительницу США Даниэль Коллинз (27) со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

На пути в финал Барти обыграла украинку Лесю Цуренко (Q), итальянку Лючию Бронцетти (Q), итальянку Камилу Джорджи (30), американку Аманду Анисимову, которая сенсационно выбила из турнира чемпионку 2021 года японку Наоми Осаку, американку Джессику Пегулу (21) и ещё одну американку Мэдисон Кис.

Чемпион Australian Open у мужчин определится завтра, 30 января. За титул сразятся россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).

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