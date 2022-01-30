Медведев потерпел обидное поражение в финале AO

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале престижного турнира Australian Open.

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Россиянин начал матч весьма уверенно, выиграв два стартовых сета (6:2, 7:6). Однако третий и четвертый сеты остались за его титулованным соперником (4:6, 4:6).

В решающей пятой партии в упорной борьбе победу одержал Надаль - 7:5.

Стоит отметить, что во время матча Медведев столкнулся с недружественным поведением зрителей и даже пожаловался на них судье, назвав их «идиотами».

Таким образом, Медведев второй год подряд проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. В прошлом году на турнире в Мельбурне Медведев уступил в финальном матче первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.