Медведев потерпел обидное поражение в финале AO

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале престижного турнира Australian Open.
Россиянин начал матч весьма уверенно, выиграв два стартовых сета (6:2, 7:6). Однако третий и четвертый сеты остались за его титулованным соперником (4:6, 4:6).
В решающей пятой партии в упорной борьбе победу одержал Надаль - 7:5.
Стоит отметить, что во время матча Медведев столкнулся с недружественным поведением зрителей и даже пожаловался на них судье, назвав их «идиотами».
Таким образом, Медведев второй год подряд проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. В прошлом году на турнире в Мельбурне Медведев уступил в финальном матче первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
Благодаря этой победе Надаль стал первым в истории теннисистом, который в своей карьере завоевал 21 титул на турнирах Большого Шлема. По 20 трофеев у Джоковича и Роджера Федерера.