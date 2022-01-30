«Идиоты»: Медведев обругал зрителей в финале Australian Open

Российский теннисист Данил Медведев сорвался и высказал претензии зрителям во время финального матча Australian Open

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с Рафаэлем Надалем. Об этом сообщает Sports.ru.

Гнев спортсмена вызвали зрители: они специально шумели перед подачами Медведева. Несколько раз недоброжелатели на трибунах открыто радовались ошибкам Медведева. Он в ответ саркастично им хлопал. Судье приходилось успокаивать публику.

После третьего сета Медведев пожаловался арбитру на зрителей:

«Они идиоты. Мозгов нет. Пустые мозги. Жизнь, наверное, очень плохая».

Проиграв подачу в четвертом сете при счете 2:2, Медведев попросил судью жестче контролировать зрителей: «Просто говорить им недостаточно, они идиоты, для идиотов этого мало».

Накала поединку добавил и неожиданный эпизод в концовке второго сета. Матч пришлось прервать из-за болельщика, спрыгнувшего на корт с трибуны прямо за спиной Медведева. В руках у него был тряпочный плакат Abolish refugee detention – «Отмените содержание беженцев под стражей!». Манифестанта быстро скрутили и увели охранники.