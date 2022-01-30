Медведев: толпа всегда болеет против русских

«Я думаю, что национальность также играет ключевую роль в том, какую поддержку я получу или не получу. Когда ты играешь с кем-то из другой страны, толпа болеет за него, а не за россиянина.



Я не так уж разочарован, если говорить о теннисе. Я мог бы добиться большего, но это была нереальная борьба. Надаль по ходу матча поднял уровень, и он был действительно силен. Он не играл полгода, и это было нереально», — приводит слова 25-летнего россиянина журналист Лоренцо Эрколи в Twitter.