Надаль о победе над Медведевым: победа, которую нужно запомнить

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в Instagram пост после победы над Медведевым в финале Australian Open.

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"Каждое движение имеет значение. Победа, которую нужно запомнить", - написал Надаль.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на победу испанца Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open.