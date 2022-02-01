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54 минуты назад

Валуев осудил Медведева за жалобы на русофобские выкрики фанатов на Australian Open

Депутат Госдумы РФ Николаев Валуев прокомментировал слова российского теннисиста Даниила Медведева, который пожаловался на русофобские выкрики болельщиков в финале Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля.

Валуев осудил Медведева за жалобы на фанатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась волевой победой Надаля в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

"Спортсмену нужно готовиться к соревнованиям, а не следить за уровнем русофобии. Провокация болельщиков может мешать и злить, но профессионал должен уметь абстрагироваться от этого. Это не должно влиять на результат и на его психологическое состояние. Я не слежу за уровнем русофобии в спорте, но она, безусловно, есть на Западе в той или иной мере", — приводит слова депутата Sport24.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус. У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open.

Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого. В прошлом году победителем Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией. Ранее сообщалось, что Медведев во время финала Australian Open с Надалем назвал болельщиков идиотами.

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