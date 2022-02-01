Валуев осудил Медведева за жалобы на фанатов

"Спортсмену нужно готовиться к соревнованиям, а не следить за уровнем русофобии. Провокация болельщиков может мешать и злить, но профессионал должен уметь абстрагироваться от этого. Это не должно влиять на результат и на его психологическое состояние. Я не слежу за уровнем русофобии в спорте, но она, безусловно, есть на Западе в той или иной мере", — приводит слова депутата Sport24.