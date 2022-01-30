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3 часа назад

Хачанов: сумасшедший финал. Боевой дух был нереальный

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал результат финала Открытого чемпионата Австралии — 2022.

Россиянин Даниил Медведев уступил в пятисетовом матче испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7 «Сумасшедший финал. Невероятные усилия от обоих! Боевой дух был нереальный», — написал Хачанов в своём «твиттере».

Надаль взял 21-й титул «Большого шлема», установив рекорд и побив достижение швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича. Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году. Прошлогодний Australian Open выиграл Джокович. В финале он обыграл Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участия в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.

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