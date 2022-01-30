Тарпищев объяснил поражение Медведева на AO

«У Дани пошли судороги, физически подсел после второго сета. Отсюда все проблемы. Если бы на 15 минут позже, то никаких проблем бы не было. От усталости и судорог пошли непонятные укороченные, пропала подача. Хорошая форма ушла вниз, а вернуть её Медведев не сумел», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.