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1 час назад

Тарпищев объяснил, чего не хватило Медведеву для победы в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open.

Тарпищев объяснил поражение Медведева на AO
Фото: ReutersReuters

Россиянин уступил в пятисетовом матче испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Медведев: толпа всегда болеет против русских

«У Дани пошли судороги, физически подсел после второго сета. Отсюда все проблемы. Если бы на 15 минут позже, то никаких проблем бы не было. От усталости и судорог пошли непонятные укороченные, пропала подача. Хорошая форма ушла вниз, а вернуть её Медведев не сумел», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Надаль стал победителем турниров «Большого шлема» в 21-й раз. Ранее ни одному мужчине-теннисисту не удавалось выигрывать мэйджоры более 20 раз.

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