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3 часа назад

Медведев опубликовал пост после поражения от Надаля в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в Instagram после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Россиянин опубликовал фото, на котором он стоит с Надалем, держа в руках заработанные награды. Испанец победил со счетом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус. У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого. Ранее Дарья Касаткина рассказала об эмоциях после финального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

Медведев опубликовал пост после поражения от Надаля в финале Australian Open
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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