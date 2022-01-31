Медведев приблизился к Джоковичу в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В обновленном рейтинге у 25-летнего уроженца Москвы 10 115 баллов, в то время как у серба 11 015 очков. На третьем месте с 7780 очками расположился Александр Зверев.

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Напомним, что в финале Открытого чемпионата Австралии Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю - 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open.

Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее Дарья Касаткина рассказала об эмоциях после финального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.