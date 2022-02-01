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3 часа назад

Валуев назвал фаворита на роль знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине

Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, кто достоин стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

По мнению депутата Госдумы РФ, флаг ОКР должен нести лыжник Александр Большунов.

«У Большунова длинная и выдающаяся карьера. Александру все время больше всех доставалось, а он при этом ещё и выигрывал. Считаю, он достоин быть знаменосцем нашей команды в Пекине», — приводит слова Валуева «Чемпионата».

Напомним, что на ОИ-2018 лыжник завоевал четыре медали. Большунов стал обладателем одной бронзовой и трех серебряных наград.

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