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59 минут назад

Надаль рассказал о характере Медведева вне игры

Победитель Australian Open-2022 испанец Рафаэль Надаль заявил, что не стоит судить о характере Даниила Медведева по его поведению на корте.

Надаль рассказал о характере Медведева вне игры
Фото: EPAEPA

«У Медведева образ, не отражающий того, какой он есть, хотя иногда на корте, на мой взгляд, он ошибается с некоторыми жестами, которые вызывают реакцию у людей.

Но в личном общении и в раздевалке он очень дружелюбный, открытый и совсем не заносчивый человек.

Когда он проигрывает, он всегда хорошо относится к сопернику, и я его очень уважаю. Я думаю, что он великий чемпион, ему хватает мужества изменить ситуацию, когда что-то идет не так», — цитирует Надаля As.

30 января в финале мужского одиночного поединка на открытом чемпионате Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю по итогам пяти сетов (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7), при этом ведя по ходу матча со счетом 2:0. Для 35-летнего испанца эта победа стала 21-й на турнирах Большого шлема.

По ходу всего турнира Медведев неоднократно высказывал арбитрам недовольство поведением соперников. В случае с Надалем, Даниил отметил фирменные для испанца затяжки при подаче мяча.

Россиянин укрепился на второй строчке в мировом рейтинге, повторив свое прошлогоднее достижение (тогда в финале победу праздновал серб Новак Джокович, которого не допустили до этого розыгрыша из-за депортации). Единственный Шлем в карьере 25-летнего Медведева – трофей US Open-2021.

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