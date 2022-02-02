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1 час назад

Даниил Медведев назвал покупку своей мечты

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что мечтает приобрести в будущем

Медведев назвал покупку своей мечты
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Ну, в принципе, если быть честным, что в мире есть такого прямо дорогого. Потому что всё-таки заработал я не мало, особенно в последний год. Яхты, личные самолёты, дома, может, какие-то машины. Для меня именно, если прямо покупка мечты, это, наверное, дом, такой, который ты смотришь в «Инстаграме». Естественно, есть дома, которые я даже совершенно близко не могу себе позволить. Наверное, это будет покупкой мечты», — сказал Медведев в коротком интервью блогеру Николаю Полупанову.

Отметим, что на Открытом чемпионате Австралии – 2022, где Медведев дошёл до финала, он заработал около 1,1 млн долларов США. А в данный момент сумма его призовых за карьеру выросла до $ 23 260 986.

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