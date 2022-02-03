Документы Джоковича о перенесенном коронавирусе признали подлинными

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Stevo Vasiljevic / Reuters

В Сербии опровергли информацию о том, что теннисист Новак Джокович использовал поддельные документы о перенесенном коронавирусе для въезда в Австралию для участия в Australian Open. Об этом сообщает The Guardian.

Прокуратура Сербии подтвердила подлинность документов теннисиста. «Были проведены проверки, и было установлено, что Новак Джокович проходил тестирование несколько раз и что его справки о результатах тестирования от 16 декабря 2021 года и 22 декабря 2021 года действительны», — говорится в заявлении правоохранителей.

Ранее немецкое издание Der Spiegel обвинило Джоковича в фальсификации тестов на COVID-19. Журналисты обнаружили несколько несостыковок в его ПЦР-тестах. Несоответствие было выявлено во времени сдачи тестов и в их номерах.

16 января Джокович был депортирован из Австралии. Сербу запретили посещать страну в течение трех лет. Спортсмен признался, что крайне разочарован этим решением.