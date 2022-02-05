Даниил Медведев: больше никакого тенниса

25-летний Медведев снялся с турнира в Роттердаме после того, как дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Стоит отметить, что успех на турнире в Роттердаме вывел бы Медведева на первое место в рейтинге ATP. У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open.