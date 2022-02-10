Серена готова завершить карьеру: «У меня всегда был план»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс, которой в августе исполнилось 40 лет, рассказала, как относится к приближающемуся завершению карьеры.
«Я готова к этому дню. Я готовилась к нему больше 10 лет. Если вы смотрели «Короля Ричарда», то знаете, что мой отец всегда говорил, что нужно готовиться, так что я была готова к этому. В конце концов, очень важно всегда иметь план, и у меня он всегда был».
«Приходится балансировать, и иногда это трудно. Я все равно мама, жена, и мне все равно хочется иметь возможность уделять время, и мне нравится, когда у меня что-то хорошо получается. Я хочу быть лучшей мамой, и у меня просто замечательная команда. Бывают перегруженные дни, но я такая: «Окей, мне просто нужно с этим разобраться, и все получится».
«Я точно хочу еще детей, главное – баланс, и я просто стараюсь его найти. Не знаю, вопрос всегда: «Окей, мы готовы?» И я знаю, что время идет, поэтому такая: «Окей, мне нужно понять, когда, но, надеюсь, скоро, когда я не буду ощущать давления».
Уильямс не выступала с прошлогоднего «Уимблдона», где не доиграла первый круг из-за травмы.