Серена готова завершить карьеру: «У меня всегда был план»

«Приходится балансировать, и иногда это трудно. Я все равно мама, жена, и мне все равно хочется иметь возможность уделять время, и мне нравится, когда у меня что-то хорошо получается. Я хочу быть лучшей мамой, и у меня просто замечательная команда. Бывают перегруженные дни, но я такая: «Окей, мне просто нужно с этим разобраться, и все получится».