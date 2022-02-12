Медведеву подарили автомобиль на день рождения

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фото своего подарка на день рождения. Это автомобиль. Вчера, 11 февраля, Даниилу исполнилось 26 лет.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Даниил дошёл до финала, где в упорной борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Уроженец Манакора выиграл рекордный, 21-й турнир «Большого шлема» в карьере.

В начале февраля Медведев отказался от участия в турнире в Роттердаме (Нидерланды). Ожидается, что россиянин должен вернуться на корт в конце февраля. Он планировал принять участие в турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 21 по 27 февраля.