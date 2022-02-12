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2 часа назад

Даниилу Медведеву подарили автомобиль на день рождения

Чемпионат.com

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фото своего подарка на день рождения. Это автомобиль. Вчера, 11 февраля, Даниилу исполнилось 26 лет.

Медведеву подарили автомобиль на день рождения
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Подарок на день рождения», — подписал фото Медведев.

«ИНСТАГРАМ» ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВА

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Даниил дошёл до финала, где в упорной борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Уроженец Манакора выиграл рекордный, 21-й турнир «Большого шлема» в карьере.

В начале февраля Медведев отказался от участия в турнире в Роттердаме (Нидерланды). Ожидается, что россиянин должен вернуться на корт в конце февраля. Он планировал принять участие в турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 21 по 27 февраля.

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