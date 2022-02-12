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Олимпиада-2022
12 февраля

Степанова и Букин сообщили прину своего позднего прилета в Пекин

Inc-News

17:20, 12 февраля 2022, автор: Быстрова А.Степанова и Букин сообщили прину своего позднего прилета в ПекинАлександра Степанова и Иван Букин сообщили журналиста, что не прилетали так долго в Пекин, так как предпочли готовится в России. Источник фото: ОКР/@olympic_russiaАлександра Степанова и Иван Букин после блистательного выступления с ритм-танцем на олимпийском льду сообщили, что изначально знали, что не примут участие в командных соревнованиях и поэтому не спешили с полетом в Пекин."Мы просто понимали, что в командный турнир нас, скорее всего, не берут. Со здоровьем все в порядке. Болела ли я ковидом? Нет. Мы приняли решение готовиться дома, полететь сразу под наш личный турнир. Сидели в Новогорске, тренировались, готовились. Огромное спасибо, очень приятно, что нас все так ждали", — сообщили фигуристы изданию Матч ТВ.

Степанова и Букин сообщили прину своего позднего прилета в Пекин
Фото: Inc-NewsInc-News
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