Джокович допустил пропуск турниров Большого шлема

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что он скорее пропустит турниры Большого шлема, чем будет вынужден вакцинироваться от коронавируса.
— Пожертвую ли я участием в таких соревнованиях, как Уимблдон и Открытый чемпионат Франции, из-за своей позиции в отношении вакцины? Да, это цена, которую я готов заплатить.
Я никогда не был против вакцинации, но я всегда поддерживал свободу выбора того, что вы вводите в свое тело, — сказал Джокович BBC.
Теннисист надеется, что требования к вакцинации на некоторых турнирах изменятся, и рассчитывает, что «сможет играть еще много лет». Он также подтвердил, что готов отказаться от шанса побить рекорд по количеству титулов на ТБШ.
— Почему? Потому что принципы принятия решений в отношении моего тела важнее любого титула или чего-либо еще. Я стараюсь быть в гармонии со своим телом, насколько это возможно.
Я был непредвзятым по поводу возможности вакцинации в будущем, потому что мы все пытаемся коллективно найти наилучшее возможное решение, чтобы положить конец пандемии. Я никогда не был против вакцинации. Понимаю, что во всем мире все пытаются приложить большие усилия для борьбы с этим вирусом и, надеюсь, скоро покончат с ним, — сказал Джокович.
Джокович в январе был депортирован из Австралии, где собирался принять участие в первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии. Серб был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. В текущем сезоне на турнирах он пока не выступал.
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