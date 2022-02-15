Джокович допустил пропуск турниров Большого шлема

— Почему? Потому что принципы принятия решений в отношении моего тела важнее любого титула или чего-либо еще. Я стараюсь быть в гармонии со своим телом, насколько это возможно.



Я был непредвзятым по поводу возможности вакцинации в будущем, потому что мы все пытаемся коллективно найти наилучшее возможное решение, чтобы положить конец пандемии. Я никогда не был против вакцинации. Понимаю, что во всем мире все пытаются приложить большие усилия для борьбы с этим вирусом и, надеюсь, скоро покончат с ним, — сказал Джокович.