Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-7° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Джокович заявил, что готов пожертвовать турнирами Большого шлема из-за своей позиции по вакцинации

Матч ТВ

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что он скорее пропустит турниры Большого шлема, чем будет вынужден вакцинироваться от коронавируса.

Джокович допустил пропуск турниров Большого шлема
Фото: ReutersReuters

— Пожертвую ли я участием в таких соревнованиях, как Уимблдон и Открытый чемпионат Франции, из-за своей позиции в отношении вакцины? Да, это цена, которую я готов заплатить.

Я никогда не был против вакцинации, но я всегда поддерживал свободу выбора того, что вы вводите в свое тело, — сказал Джокович BBC.

Теннисист надеется, что требования к вакцинации на некоторых турнирах изменятся, и рассчитывает, что «сможет играть еще много лет». Он также подтвердил, что готов отказаться от шанса побить рекорд по количеству титулов на ТБШ.

— Почему? Потому что принципы принятия решений в отношении моего тела важнее любого титула или чего-либо еще. Я стараюсь быть в гармонии со своим телом, насколько это возможно.

Я был непредвзятым по поводу возможности вакцинации в будущем, потому что мы все пытаемся коллективно найти наилучшее возможное решение, чтобы положить конец пандемии. Я никогда не был против вакцинации. Понимаю, что во всем мире все пытаются приложить большие усилия для борьбы с этим вирусом и, надеюсь, скоро покончат с ним, — сказал Джокович.

Джокович в январе был депортирован из Австралии, где собирался принять участие в первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии. Серб был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. В текущем сезоне на турнирах он пока не выступал.

* «Матч ТВ» не одобряет действия и слова лиц, которые выступают против вакцинации от коронавируса. Берегите себя и прививайтесь!

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители