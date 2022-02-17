BBC вырезала часть интервью с Джоковичем о бомбежках Югославии

BBC вырезал часть интервью с теннисистом Новаком Джоковичем. В частности, в итоговую 25-минутную версию не попали воспоминания спортсмена о бомбежках Югославии в 1999 году. Удаленные из интервью фрагменты публикует сербская газета Večernje novosti.
“В 90-е, когда я начал заниматься теннисом, у нас было две войны, санкции, очереди... Тяжелый период для меня, моей семьи... и я начал заниматься не очень дешевым спортом. Я часто ездил в походы один. И в тех поездках мне приходилось быстро взрослеть, не зависеть от других, потому что я не мог путешествовать с отцом, членами семьи, тренером”, - вспоминает тот период своей жизни Джокович.
По его словам, он один ездил на турниры, путешествовал один. Ему пришлось с раннего возраста стать самостоятельным. Спортсмен считает, что это помогло ему сформировать характер, причем в очень юном возрасте.
“Я придерживался того, что имело значение, даже когда бомбы летели над нашими головами. Например, в 1999 году, когда мне было 12 лет, и это длилось несколько месяцев, через неделю-две мы весь день ходили играть в теннис, хотя бомбы действительно падали”, - рассказал теннисист.
Он отметил, что школы тогда не работали, и юные спортсмены с нетерпением ждали тенниса. Он подчеркнул, что не вспоминает те времена со злостью или досадой.
"Нет, я благодарен за тот опыт, потому что та ситуация заставила меня гораздо больше ценить то, что у меня есть. И я думаю, что это сильно повлияло на мой характер и на то, как я до сих пор веду себя в этой и этой жизни”, - заключил Джокович.
Новак Джокович — сербский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде. Считается одним из лучших игроков в истории тенниса.