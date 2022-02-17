BBC вырезала часть интервью с Джоковичем о бомбежках Югославии

"Нет, я благодарен за тот опыт, потому что та ситуация заставила меня гораздо больше ценить то, что у меня есть. И я думаю, что это сильно повлияло на мой характер и на то, как я до сих пор веду себя в этой и этой жизни”, - заключил Джокович.