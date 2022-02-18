Джоковича допустят на «Мастерс» в Риме без вакцинации

У Новака Джоковича не возникнет проблем из-за отказа от вакцинации, если он решит принять участие в предстоящем турнире серии «Мастерс» в Риме. Министр спорта Италии Валентина Веццали подтвердила, что серба допустят к турниру без обязательства быть в статусе вакцинированного от коронавируса.

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Как передает Рейтер, Веццали отметила, что для турнира на открытом воздухе не требуются жесткие ограничения. Однако не исключено, что невакцинированным участникам «Мастерса» в Риме придется отказаться от посещения общественных мест.

Ранее Джокович заявил, что откажется от участия в «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, если от него будут требовать пройти вакцинацию.