Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Звонарёва уступила Ван Эйтванк на старте турнира в Дохе

Чемпионат.com

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Россиянка в матче первого круга уступила бельгийке Элисон Ван Эйтванк.

Звонарева уступила Ван Эйтванк на старте турнира в Дохе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч закончился со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Звонарёва выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Ван Эйтванк трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 15.

Пока следующая соперница Ван Эйтванк не определена. Она сыграет в матче второго круга с победительницей матча Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Анжелика Кербер (Германия).

Призовой фонд турнира в Дохе превышает $ 2,6 млн. В 2021 году победительницей турнира стала чешка Петра Квитова. Она в финале обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители