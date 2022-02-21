«Мы не политики»: Рублев о победе в паре с украинцем

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл парный турнир в Марселе, выступая в команде с Денисом Молчановым из Украины, сообщает «Р-Спорт».
В финале турнира Рублёв и Молчанов одолели южноафриканца Равена Класена и японца Бена Маклахлана. Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:5, 10:7.
На послематчевой пресс-конференции россиянин сообщил, что спорт объединяет людей. Его спросили о победе в паре с украинцем на фоне усиления напряжённости между Москвой и Киевом.
«Мы обычные люди, мы не политики, мы занимаемся спортом. Спорт объединяет нас, зрители поддерживают свою команду и своих игроков. В конце концов, мы все вместе в это время. Всё просто. Мир всем», — сказал российский спортсмен.
Ранее на Олимпиаде в Пекине после завершения соревнований по лыжной акробатике россиянин Илья Буров и украинец Александр Абраменко обнялись и поздравили друг друга с выступлением. Также они поздравляли друг друга на Играх в 2018 году и даже сфотографировались тогда с украинским флагом.
Напомним, Минспорт Украины рекомендовал своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпиаде в Пекине.