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1 час назад

Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире в Дубае

Чемпионат.com

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Андрей Рублев с победы стартовал на турнире в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В стартовом матче Рублёв (2) в двух сетах обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса со счётом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Рублёв 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Эванса — 2 эйса и 2 использованных брейк-пойнта из 4.

За место в четвертьфинале Рублёв поборется с Квон Сон У из Южной Кореи.

Отметим, что на прошлой неделе Рублёв стал чемпионом турнира ATP-250 в Марселе как в одиночном, так и в парном разряде.

Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 794 840. Его действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев.

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