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1 час назад

Медведев о подаче Пэра: «Что это за ######, #####? Почему все в линию, сука?»

Sports.ru

Даниил Медведев кричал матом по ходу матча с Бенуа Пэром. В первом круге в Акапулько россиянин выиграл 6:3, 6:4.

"Что это за ****": Медведев выругался матом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во втором сете Медведев уступал 3:4 с брейком. В этот момент он дошел до брейк-пойнта, но с приема пробил в сетку. После этого он закричал: «Как?! Как мне попасть в корт, сука?»

В следующем розыгрыше он тоже не принял подачу и закричал: «Что у него все в линию попадает? Что это за ######, #####? Почему все в линию, сука?»

Почему Медведев скандалит на корте

Сразу после этого Пэр допустил две двойных ошибки подряд, после чего Медведев реализовал третий брейк-пойнт и больше не проиграл ни гейма.

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