Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Медведев обматерил соперника на турнире в Мексике

Lenta.ru

Российский теннисист Даниил Медведев обматерил соперника на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько. Об этом сообщает Sports.ru.

Медведев обматерил соперника на турнире в Мексике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первом круге россиянин встретился с французом Бенуа Пэром. Медведев обыграл его со счетом 6:3, 6:4. Во втором сете россиянин уступал 3:4 с брейком, но не смог реализовать брейк-поинт, отправив мяч в сетку.

«Как?! Как мне попасть в корт, сука?», — возмутился он.

В следующем розыгрыше Медведев снова не смог принять подачу француза.

«Что у него все в линию попадает? Что это за ******, *****? Почему все в линию, сука?», — не сдержался россиянин.

Ранее на турнире в Акапулько у американского теннисиста Стефана Козлова случились судороги обеих ног. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью во время матча против болгарина Григора Димитрова. Врачи оказали помощь Козлову, после чего он смог продолжить встречу.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители