Медведев обматерил соперника на турнире в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев обматерил соперника на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько. Об этом сообщает Sports.ru.

В первом круге россиянин встретился с французом Бенуа Пэром. Медведев обыграл его со счетом 6:3, 6:4. Во втором сете россиянин уступал 3:4 с брейком, но не смог реализовать брейк-поинт, отправив мяч в сетку.

«Как?! Как мне попасть в корт, сука?», — возмутился он.

В следующем розыгрыше Медведев снова не смог принять подачу француза.

«Что у него все в линию попадает? Что это за ******, *****? Почему все в линию, сука?», — не сдержался россиянин.