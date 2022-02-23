Хачанов проиграл Джоковичу на турнире в Дубае

Россиянин Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi AP Photo/Ebrahim Noroozi

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. В четвертьфинале сербский теннисист сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Баутиста-Агутом (8) и чехом Иржи Веселы.

Хачанову 25 лет, он занимает 26-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Российский теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Джоковичу 34 года, он является лидером мирового рейтинга. На счету серба 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).