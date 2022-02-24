Теннисный турнир АТР перенесли из России

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) перенесла открытый мужской турнир из России. Об этом сообщили в организации.

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ATP опубликовала обновленный календарь на третий и четвертый кварталы 2022 года. По нему, все 25 матчей турнира будут проводиться не в Санкт-Петербурге, а в столице Казахстана Нур-Султане. Причина решения ATP о смене места проведения не сообщается.

При этом запланированный Кубок Кремля пройдет в Москве.

Ранее стало известно, что Польский футбольный союз собирается обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу проведения матча квалификации чемпионата мира 2022 года против России в Москве. Поляки попросят перенести встречу на нейтральное поле из-за сложившейся политической обстановки. По мнению министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, футболисты не должны лететь в Россию.

«Если перенос не одобрят, будем думать, что делать», — добавил функционер.

22 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Финал турнира должен пройти 28 мая.