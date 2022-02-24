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1 час назад

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько

ТАСС

Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Андухара в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько.

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
Фото: EPAEPA

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под первым номером. В четвертьфинале он сыграет с японцем Ёсихито Нисиокой, который во втором круге обыграл американца Тэйлора Фрица (3:6, 6:4, 6:2).

Медведеву 26 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Андухару 36 лет, он располагается на 68-й строчке мирового рейтинга. В активе испанца четыре титула под эгидой ATP.

Турнир в Акапулько относится к категории ATP 500, проходит на кортах с покрытием "хард" и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является представитель Германии Александр Зверев, которого сняли с текущего турнира за агрессию в адрес судьи. Общий призовой фонд турнира составляет больше $1,6 млн.

В новость внесены изменения (07:33 мск) - добавлена информация о сопернике Медведева во втором абзаце.

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