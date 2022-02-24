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2 часа назад

Циципас победил Вулфа и прошёл в 1/4 финала турнира в Акапулько

Чемпионат.comиещё 1

В Акапулько (Мексика) на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес. Центральный корт» состоялся матч 2-го круга теннисного турнира категории ATP 500, в котором сошлись 23-летний американец Джеффри-Джон Вулф (209-й номер рейтинга) и 23-летний представитель Греции Стефанос Цицпас (4-й номер рейтинга). Встреча завершилась победой Циципаса в двух сетах – 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 47 минут. На счету Циципаса 5 эйсев, одна двойная ошибка и 5 из 6 (83%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – один эйс, 3 двойные ошибки и ноль удачных брейков. В 1/4 финала Циципас встретится с другим представителем США – 28-летним Маркосом Гироном (59-й номер рейтинга). Встреча состоится в пятницу, 25 февраля, в 20:00 по мск.

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