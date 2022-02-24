Джокович высказался после поражения от 123-й ракетки мира

Чем больше матчей я играю, тем комфортнее мне на корте. Мне нужны игры. У меня было не так много матчей в последние несколько месяцев. Давайте посмотрим что будет дальше. Придется следить за ситуацией, посмотрим, как всё пойдет. Везде, где у меня будет возможность сыграть, я буду играть, надеюсь, это будет совсем скоро», — сказал Джокович на пресс-конференции.