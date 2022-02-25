Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Акапулько

Россиянин Даниил Медведев обыграл японца Ёсихито Нисиоку в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под первым номером. В полуфинале он сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Томми Полом.

Медведеву 26 лет, 28 февраля он займет первое место в рейтинге ATP. Это стало возможным после победы чеха Иржи Веселы над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинальном матче на турнире в Дубае. На счету Медведева 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Нисиоке 26 лет, он располагается на 103-м месте рейтинга ATP. На его счету один титул под эгидой организации.