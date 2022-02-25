Надаль высказался о полуфинале с Медведевым в Акапулько

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал полуфинальный матч с россиянином Даниилом Медведевым на турнире в Акапулько (Мексика).

«Все понимают, насколько сложно играть с Медведевым. Я понимаю, что должен сыграть на высшем уровне, чтобы получить шанс победить. Это я и собираюсь сделать», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

Он также добавил, что финал на Australian Open был очень сложным. Поэтому он постарается играть в свою силу.