Рублев сыграет в финале турнира ATP-500 в Дубае

Андрей Рублев в полуфинальном матче турнира ATP-500, который проходит в Дубае, оказался сильнее соперника из Польши Хуберта Хуркача. Встреча длилась 2 часа 23 минуты и завершилась в трех сетах 3:6, 7:5, 7:6.

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На пути к финалу российский теннисист одержал верх над американским спортсменом Маккензи Макдональдом, южнокорейцем Квон Сон У и Даниэлем Эвансом из Великобритании. Другие россияне, Аслан Карацев и Карен Хачанов, выбыли после первого круга. В финальном поединке Рублев встретится с победителем пары Иржы Веселы-Денис Шаповалов. Заключительная встреча турнира в Дубае запланирована на 26 февраля.

Рублев является победителем 12 турниров ATP, девять из которых в одиночном разряде. В прошлом году он стал обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.

На Олимпиаде в Токио Рублев завоевал золотую медаль в миксте, выступая в паре с Анастасией Павлюченковой. В рейтинге ATP россиянин располагается на данный момент на седьмой позиции. Список будет обновлен в понедельник.

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