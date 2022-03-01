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1 марта

Украинская теннисистка отказалась играть с россиянкой и снялась с турнира

News.ru

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира в Монтерее из-за нежелания играть против соперницы из России Анастасии Потаповой. На странице в Twitter она отметила, что до того момента, пока главные теннисные организации не наложат санкции на российских и белорусских спортсменов, она не выйдет на корт ни в одном матче против них.

Украинская теннисистка отказалась играть с россиянкой и снялась с турнира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я не буду играть ни в Монтерее, ни в каком-либо другом матче против российских и белорусских теннисисток до тех пор пока наши организации не примут необходимые решения, — заявила спортсменка.

В то же время Свитолина отметила, что она нисколько не винит российских спортсменов, так как они не виноваты во вторжения российских властей на их территорию.

Я хочу отдать должное всем игрокам, особенно русским и белорусам, которые смело заявили о своей позиции против войны. Их поддержка очень важна, — добавила она.

Ранее сообщалось, что информация в профилях российских теннисисток удалена с сайта Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные интернет-ресурса организации.

Теннис,Российские спортсменки,Анастасия Потапова,Элина Свитолина,
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