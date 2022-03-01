Украинская теннисистка отказалась играть с россиянкой и снялась с турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира в Монтерее из-за нежелания играть против соперницы из России Анастасии Потаповой. На странице в Twitter она отметила, что до того момента, пока главные теннисные организации не наложат санкции на российских и белорусских спортсменов, она не выйдет на корт ни в одном матче против них.