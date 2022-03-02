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8 часов назад

Украинка Свитолина разгромила россиянку Потапову на старте турнира в Мексике

RT на русском

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла квалифицироваться во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика).

Украинка Свитолина разгромила россиянку Потапову
Фото: APAP

Россиянка в стартовом матче уступила украинке Элине Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу украинской теннисистки. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

В следующем круге Свитолина сыграет с Викторией Томовой из Болгарии.

Напомним, что украинка намеревалась сняться с турнира, если российских спортсменов не отстранят. Она согласилась принять участие в матче с Потаповой, если россиянка будет без каких-либо национальных атрибутов.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты будут выступать на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.

Теннис,Анастасия Потапова,
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