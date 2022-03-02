Украинка Свитолина разгромила россиянку Потапову

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла квалифицироваться во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика).

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Россиянка в стартовом матче уступила украинке Элине Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу украинской теннисистки. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

В следующем круге Свитолина сыграет с Викторией Томовой из Болгарии.

Напомним, что украинка намеревалась сняться с турнира, если российских спортсменов не отстранят. Она согласилась принять участие в матче с Потаповой, если россиянка будет без каких-либо национальных атрибутов.