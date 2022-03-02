На Украине потребовали отстранить Медведева от турниров «Большого шлема»

«Разрешите ему (Медведеву. — «Газета.Ru») играть в турнирах ATP. Но «Большие шлемы» — турниры ITF. Если он лишится возможности играть на турнирах «Большого шлема», он больше никогда не сможет стать первой ракеткой мира. Он не должен играть на Уимблдоне, «Ролан Гаррос» и US Open», — заявил он.