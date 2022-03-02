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5 часов назад

На Украине потребовали отстранить Медведева от турниров «Большого шлема»

Елена Прошина

Член совета украинской федерации тенниса Сева Кевлыч заявил, что необходимо отстранить российского теннисиста Даниила Медведева от турниров «Большого шлема». Как пишет «Газета.ru», Кевлыч уверен, что таким образом спортсмен больше никогда не сможет стать первой ракеткой мира.

На Украине потребовали отстранить Медведева от турниров «Большого шлема»
Фото: ReutersReuters

«Разрешите ему (Медведеву. — «Газета.Ru») играть в турнирах ATP. Но «Большие шлемы» — турниры ITF. Если он лишится возможности играть на турнирах «Большого шлема», он больше никогда не сможет стать первой ракеткой мира. Он не должен играть на Уимблдоне, «Ролан Гаррос» и US Open», — заявил он.

Кевлыч добавил, что его не волнует, что Россия обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, однако россиянам «будет обидно, когда организаторы вышвырнут их из соревнований».

Напомним, что ранее Медведев стал третьим в истории российским игроком, который возглавил рейтинг АТР. 26 февраля теннисист уступил в полуфинале турнира в Акапулько испанцу Рафаэлю Надалю, но это не помешало ему впервые стать первой ракеткой мира, обойдя прошлого лидера серба Новака Джоковича.

Теннис,Билли Джин,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Новак Джокович,
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