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14 часов назад

Теннисист Медведев убрал флаг РФ из профиля в Instagram

Елена Прошина

Российский теннисист, первая ракетка мира Даниил Медведев убрал флаг РФ из описания профиля в Instagram. Как сообщает Чемпионат.com, ранее триколор находился после фразы «профессиональный теннисист», однако сейчас соответствующее эмодзи отсутствует.

В строчке среди эмодзи остались лишь эмодзи, которые отображают его спонсоров — Lacoste, Techfibre, Bovet, Tinkoff и HyperX.

Напомним, что 28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Россиянин набрал 8615 баллов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга. На втором месте списка находится бывший лидер рейтинга, серб Новак Джокович — у него 8465 баллов. На третьей строчке находится немецкий теннисист Александр Зверев — 7515 баллов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Теннис,Видео,Даниил Медведев,Александр Зверев,Новак Джокович,Владимир Путин,
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