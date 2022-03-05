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3 часа назад

Российский теннисист Хачанов убрал триколор из аккаунта в Instagram

Елена Прошина

25-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов убрал изображение российского флага из описания профиля на своей странице Instagram. Как сообщает «Чемпионат.com», вместе с ним он удалил и эмодзи с триколором Армении.

Российский теннисист Хачанов убрал триколор из аккаунта в Instagram
Фото: ReutersReuters

Ближайший турнир, на котором выступит Хачанов — «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе 10 марта. Также на нем выступят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Затем планируется, что Хачанов выступит на втором «Мастерсе» в Майами.

Напомним, что ранее российский теннисист, первая ракетка мира Даниил Медведев убрал флаг РФ из описания профиля в Instagram. Ранее триколор находился после фразы «профессиональный теннисист», однако сейчас соответствующее эмодзи отсутствует. Свое решение он все еще никак не прокомментировал.

Теннис,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Андрей Рублев,
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