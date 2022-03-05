Российский теннисист Хачанов убрал триколор из аккаунта в Instagram

25-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов убрал изображение российского флага из описания профиля на своей странице Instagram. Как сообщает «Чемпионат.com», вместе с ним он удалил и эмодзи с триколором Армении.

Фото: Reuters Reuters

Ближайший турнир, на котором выступит Хачанов — «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе 10 марта. Также на нем выступят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Затем планируется, что Хачанов выступит на втором «Мастерсе» в Майами.