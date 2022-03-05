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6 часов назад

Источник: Медведев и Хачанов убрали флаги России в Instagram из-за угроз

Вероника Полынина

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов убрали флаги России из аккаунтов в Instagram из-за угроз, передает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Стало известно, почему теннисисты убрали флаги РФ из Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Медведева и Хачанова принудили убрать российский флаг из профилей под угрозой запрета выступать в туре», - рассказал источник.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация (WTA) разрешили российским спортсменам участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе. После этого Даниил Медведев, а затем и Карен Хачанов убрали эмодзи с российским флагом из описания своих профилей в Instagram.

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Напомним, что 28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Россиянин набрал 8615 баллов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга. На втором месте списка находится бывший лидер рейтинга, серб Новак Джокович — у него 8465 баллов. На третьей строчке находится немецкий теннисист Александр Зверев — 7515 баллов.

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