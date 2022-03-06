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4 часа назад

Звонарева и Зигемунд выиграли теннисный турнир во Франции в парном разряде

ТАССТАСС

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли Алисию Барнетт и Оливию Николлс из Великобритании в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Лионе в парном разряде.

Звонарева и Зигемунд выиграли теннисный турнир во Франции
Фото: © EPA-EFE/ALI HAIDER© EPA-EFE/ALI HAIDER

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Звонаревой и Зигемунд.

Звонаревой 37 лет, она занимает 46-е место в рейтинге WTA в парном разряде. На ее счету теперь 11 титулов под эгидой организации в паре. Она является победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде - Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006, 2020).

Зигемунд 34 года, она располагается на 141-й строчке рейтинга в парном разряде. Для немки это седьмой титул под эгидой организации в паре. Она побеждала на Открытом чемпионате США в парном разряде в 2020 году.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах. Также ITF приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам участвовать индивидуально в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Турнир в Лионе относится к категории WTA 250 и проводится на кортах с покрытием "хард" в помещении. Общий призовой фонд турнира составил более $239 тыс.

Теннис,Вера Звонарева,Лаура Зигемунд,
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